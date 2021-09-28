Ржавчина побеждает: электрические кроссоверы Audi e-tron отзывают из-за коррозии в тормозах

Электрический кроссовер Audi e-tron переживает свою первую отзывную кампанию. Она вызвана коррозией в усилителе тормозов. Какая конкретно деталь подвержена коррозии не сообщается, указано лишь, что это «компонент электронного блока». Скорее всего, одна из плат блока управления тормозов может окислиться в течение срока службы автомобиля, что повлияет на работоспособность усилителя тормозов, а также некоторые электронные ассистенты, в частности ABS и ESC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аutoevolution.

Немецкий автопроизводитель уверяет, что полностью пропасть тормоза на электрическом кроссовере не могут, но педаль станет тяжелее, и соответственно увеличится тормозной путь. При возникновении неисправности водитель будет предупреждены с помощью светового индикатора на панели приборов.

Отзывная кампания затронет 38 электромобилей, которые были выпущены с 1 по 8 июля этого года. Все дефективные машины были оснащены усилителями тормозов производства Continental. В ходе бесплатного технического обслуживания специалисты Audi заменят усилитель тормозов в сборе. Поскольку на указанные автомобили распространяется заводская гарантия, владельцам также будет предложен план возмещения затрат в рамках этого отзыва, который, как ожидается, начнется в ноябре.

Ранее мы сообщали, что BMW отказывается выпускать электромобили с большим запасом хода. Быстро развивающаяся инфраструктура зарядных станций делает эту задачу излишней.

Также мы писали, что Duster превратили в экстремальный кроссовер тюнеры Mercedes-Benz и McLaren. Комплект тюнинг-кита оценили в 2999 евро, еще 300 евро придется доплатить за задний спойлер.