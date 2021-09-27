За 3000 євро: Duster перетворили на екстремальний кросовер тюнери Mercedes-Benz та McLaren

Renault Duster, як і його кровний брат від Dacia, у всьому світі зарекомендував себе як простий, зрозумілий кросовер з непоганою прохідністю. Але німецьке тюнінг-ательє Prior Design, що спеціалізується на доопрацюванні екстер'єрів Mercedes-Benz і McLaren, представив свій пакет оновлень для популярного в Україні автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prior Design.

Комплект Тюнінг-кита оцінили у 2999 Євро, ще 300 євро доведеться доплатити за задній спойлер.

У комплект входять значно розширені передні та задні крила, передній і задній бампери, Передня спідниця, накладки на пороги, задній дифузор, насадки на вихлопні труби, а також додатковий задній спойлер.

Обвіс Prior Design виготовлений з суміші скловолокна і Dura-Flex, який легко фарбується і непогано протистоїть дрібним контактам з перешкодами. За словами німецького тюнера, набір обважування можна встановити на будь-який Duster другого покоління, включаючи недавній фейсліфтінг.

На офіційних зображеннях Duster від Prior Design отримав також нові колісні диски, істотно занижену підвіску, нову гальмівну систему і навіть каркас безпеки. Всі ці доопрацювання - поки лише фантазія тюнерів, і придбати цей розширений тюнінг-пакет неможливо.

Але можна не сумніватися, що при стабільному попиті на новий обвіс, в Prior Design задумаються про матеріалізацію і більш істотного тюнінгу для кросовера.

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