На шляху до рекорду: як унікальний гоночний ГАЗ у 1938 році під Києвом випробовували

Унікальний спортивний автомобіль ГАЗ ГЛ-1 відсвяткував свою публічну прем'єру у 1938 року під Києвом. Тоді в ході змагань на Житомирському шосе машина змогла розвинути швидкість 143 км/год.
Чим цікавий цей автомобіль та як проходив дебютний заїзд, читайте нижче у матеріалі РБК-Україна Авто. РБК-Україна Авто.
У вересні 1938 року під Києвом, біля села Мила на Житомирському шосе проходили всесоюзні змагання з авто- та мотоспорту. Чотириколісних машину в перегонах брало участь небагато - всього чотири.
Відомо, що всі спортивні прототипи були побудовані на шасі ГАЗ-А і ГАЗ М-1. Найцікавішим же екземпляром став спортивний родстер ГАЗ ГЛ-1. Саме під Києвом відбулися його перші офіційні заїзди.
Заводський випробувач Аркадій Миколаїв біля гоночного автомобіля ГАЗ ГЛ-1 на гонці Житомирським шосе, 1938 рік
Створення цього гоночного боліда почалося взимку 1938 року. Проект отримав назву "Гоночна Ліпгарта", або ГЛ, на честь головного конструктора заводу ГАЗ Андрія Ліпгарта.
На стандартній рамі чотиридверного седана ГАЗ М-1 встановили 2-місний кузов більш обтічної форми. Серійний 4-циліндровий двигун допрацювали: збільшили діаметр клапанів, встановили нову головку блоку циліндрів. В результаті потужність силового агрегату зросла з 50 до 65 к.с.
Старт гонки на Житомирському шосе, 18 вересня 1938 року
Під Києвом спортивним ГАЗом керував гонщик заводської команди Аркадій Ніколаєв. В першому заїзді на дистанції 1 км зі стартом з місця йому вдалося розігнати машину до швидкості 143 км/год. А абсолютний рекорд швидкості для цієї машини було встановлено вже пізніше в Москві, він склав 147 км/год.
Таких автомобілів було побудовано лише два, причому другий екземпляр не тільки базувався на шасі потужнішої версії ГАЗ-11-73, а й отримав додатковий ковпак над місцем водія для зниження аеродинамічного опору.
Другий побудований екземпляр ГАЗ ГЛ-1
Жодна із двох машин до наших днів не збереглася. Однак у 2010 році ентузіасти з Росії побудували репліку другого варіанту ГАЗ ГЛ-1.
Нагадаємо, що заводу ЛуАЗ виповнилося 54 роки. 11 грудня 1967 року Луцький машинобудівний завод був перетворений на луцький автомобілебудівний завод