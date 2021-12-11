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Автопром, якого більше немає: заводу ЛуАЗ виповнилося 54 роки

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Субота 11 грудня 2021 12:45
Автопром, якого більше немає: заводу ЛуАЗ виповнилося 54 роки ЛуАЗ-969М (Фото: lickr.com)
Автор: Вадим Добровольский

ЛуАЗ відзначає день народження. Заводу виповнилося 54 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто.

Рівно 54 роки тому, 11 грудня 1967 року, наказом Міністерства автомобільної промисловості СРСР Луцький машинобудівний завод було перетворено на Луцький автомобілебудівний завод або скорочено ЛуАЗ.

Автопром, якого більше немає: заводу ЛуАЗ виповнилося 54 роки

Транспортер переднього краю ЛуАЗ-967М

Завод спеціалізувався на виробництві малих позашляхових автомобілів та їх вантажопасажирських версій, а також транспортерів ТПК військового призначення. Найвідоміші моделі ЛуАЗ - це транспортер переднього краю ЛуАЗ-967 та створений на його базі цивільний позашляховик ЛуАЗ-969 (пізніше перейменований на ЛуАЗ-1302).

Автопром, якого більше немає: заводу ЛуАЗ виповнилося 54 роки

ЛуАЗ-969М

У 1999 році ЗАТ "Укрпромінвест" викупило у держави 81% акцій ЛуАЗу, після чого завод став, по суті, складальним майданчиком для випуску автомобілів інших марок. З 2000 року тут збирали автомобілі УАЗ, ВАЗ, Іж та інші.

У 2005 році власником заводу стала корпорація "Богдан". Після цього складання автомобілів у Луцьку було припинено - завод перейшов на випуск спочатку автобусів "Богдан", а потім і тролейбусів цієї марки.

Автопром, якого більше немає: заводу ЛуАЗ виповнилося 54 роки

Нагадаємо, в Україні на продаж виставлено унікальне ЗАЗ "Таврія" з пробігом менше 1000 км. Автомобіль 2002 року випуску продається всього за 2800 доларів.

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