На пути к рекорду: как уникальный гоночный ГАЗ в 1938 году под Киевом испытывали

Уникальный спортивный автомобиль ГАЗ ГЛ-1 отпраздновал свою публичную премьеру в 1938 году под Киевом. Тогда в ходе соревнований на Житомирском шоссе машина смогла развить скорость 143 км/ч.

Чем примечателен этот автомобиль и как проходил дебютный заезд, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

В сентябре 1938 года под Киевом, возле села Мыла на Житомирском шоссе проходили всесоюзные соревнования по авто- и мотоспорту. Четырехколесных машин в гонке участвовало немного – всего четыре.

Известно, что все спортивные прототипы были построены на шасси ГАЗ-А и ГАЗ М-1. Самым же интересным экземпляром стал спортивный родстер ГАЗ ГЛ-1. Именно под Киевом состоялись его первые официальные заезды.

Заводской испытатель Аркадий Николаев возле гоночного автомобиля ГАЗ ГЛ-1 на гонке на Житомирском шоссе, 1938 год

Как появился ГАЗ ГЛ-1

Создание этого гоночного болида началось зимой 1938 года. Проект получил название "Гоночная Липгарта", или ГЛ, в честь главного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта.

На стандартной раме четырехдверного седана ГАЗ М-1 установили 2-местный кузов более обтекаемой формы. Серийный 4-цилиндровый двигатель доработали: увеличили диаметр клапанов, установили новую головку блока цилиндров. В результате мощность силового агрегата возросла с 50 до 65 л.с.

Старт гонки на Житомирском шоссе, 18 сентября 1938 года

Гонка ГАЗ ГЛ-1 под Киевом и дальнейшая судьба машины

Под Киевом спортивным ГАЗом управлял гонщик заводской команды Аркадий Николаев. В первом заезде на дистанции 1 км со стартом с места ему удалось разогнать машину до 143 км/ч. А абсолютный рекорд скорости для ГАЗ ГЛ-1 был установлен уже позже в Москве, он составил 147 км/ч.

Таких автомобилей было построено всего дав, причем второй экземпляр не только базировался на шасси более мощной версии ГАЗ-11-73, а и получил дополнительный колпак над водительским местом для снижения аэродинамического сопротивления.

Второй построенный экземпляр ГАЗ ГЛ-1

Ни одна из двух машин до наших дней не сохранилась. Однако в 2010 году энтузиасты из России построили реплику второго варианта ГАЗ ГЛ-1.

Напомним, что заводу ЛуАЗ исполнилось 54 года. 11 декабря 1967 Луцкий машиностроительный завод был преобразован в Луцкий автомобилестроительный завод