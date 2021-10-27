Представлений найшвидший автомобіль, зібраний з Lego

Компанії Spania GTA і BuWizz створили модель суперкара GTA Spano в масштабі 1:8 з кубиків Lego. Суперкар компактних розмірів зміг встановити новий рекорд, ставши найшвидшою моделлю Lego в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Масштабна модель досягла максимальної швидкості в 36,5 км/ч. Цей результат меркне перед справжнім Spano, який може розігнатися до 321 км/год завдяки своєму 8,0-літровому двигуну V10 з подвійним турбонаддувом.

Зібрана з Lego модель оснащена 10 електродвигунами BuWizz. Вона має ще п'ять електродвигунів, керуючих іншими функціями автомобіля-відкриванням дверей, регулюванням антикрила та ін.

Модель, зібрана з Lego, виглядає як зменшена і точна копія іспанського суперкара. Вона складається з 3880 деталей. Управління моделлю покладено на спеціальний додаток на смартфоні. Крім органів управління, на дисплей гаджета виводиться інформація про потужність, прискорення і навіть перевантаження на поворотах.

Нагадаємо, що показаний найбільший і розкішний китайський позашляховик. Довжина Hongqi LS7 становить 5,5 метра.

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