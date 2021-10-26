ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

24 млн доларів: у США на продаж виставлено найдорожчий номерний знак у світі

Новость на русском →
Вівторок 26 жовтня 2021 12:20
24 млн доларів: у США на продаж виставлено найдорожчий номерний знак у світі Фото: найдорожчий номерний знак (opensea.io)
Автор: Константин Широкун

На кріптовалютной онлайн-майданчику OpenSea виставили на продаж номер штату Каліфорнія. Ціна лота вже перевищила 24 млн 600 тис.доларів. На номері присутні всього два символи-літери "ММ".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на OpenSea.

У Каліфорнії на сьогодні зареєстровано понад 35 мільйонів номерних знаків. Найрідкіснішими та цінними вважаються номерні таблички з двома символами, в особливій пошані – символи повторювані. Якщо торги відбудуться, то номер "ММ" стане найдорожчим в автомобільній історії.

Зараз номер встановлена на суперкарі McLaren 765 LT, який стоїть мізерно мало в порівнянні з самою номерною табличкою. Ціна такого автомобіля – близько 360 тисяч доларів.

24 млн доларів: у США на продаж виставлено найдорожчий номерний знак у світі

Щасливий покупець крім самої номерної таблички також отримає унікальний NFT-токен. ID-номер токена та індивідуальний QR-код нанесені за допомогою лазерного гравіювання на зворотну сторону металевої таблички. Продавець стверджує, що це перший в історії випадок, коли на продаж виставили фізичний номерний знак, пов'язаний з NFT.

Раніше стало відомо, коли в Україну приїдуть нові покоління кросоверів-бестселерів. Це нові покоління Nissan Qashqai, Kia Sportage і Mitsubishi Outlander.

Також повідомлялося, що Tesla припинила випробування нового автопілота. Пауза в тестуванні пов'язана з неполадок в го роботі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору