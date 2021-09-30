Подарунок до 100-річчя: Maybach випустив ексклюзивні версії Mercedes S-Class і позашляховика GLS

Бренду Maybach в цьому році виповнилося 100 років. На честь знаменного ювілею компанія Mercedes-Benz випустила дві лімітовані версії своїх найлюксовіших моделей - представницького седана S-Class і преміального позашляховика GLS.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.
Обидві спецверіі отримали приставку Edition 100 до назви й будуть випущені лімітованим тиражем всього 100 примірників кожна. Все Edition 100 мають двобарвне забарвлення кузова та ексклюзивні колісні диски. Салон оброблений кристально-білою шкірою designo і чорним деревом.
Продажі ексклюзивних машин стартують у грудні. У Європі поставки спеціальної версії почнуться на початку наступного року. Ціни на новинки поки тримаються в секреті.
Нагадаємо, стартувало серійне виробництво самого Далекобійного електромобіля у світі. Перші екземпляри Lucid Air в спеціальній версії Dream Edition повинні бути доставлені покупцям в кінці наступного місяця.
Також повідомлялося, що глава Mercedes-Benz назвав реальні терміни поставок деяких моделей. Для деяких моделей час очікування може скласти більше року.