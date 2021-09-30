Подарок к 100-летию: Maybach выпустил эксклюзивные версии Mercedes S-Class и внедорожника GLS

Марке Maybach в этом году исполнилось 100 лет. В честь знаменательного юбилея компания Mercedes-Benz выпустила две лимитированные версии своих топ-моделей - представительского седан S-Class и премиального внедорожника GLS.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.
Обе спецверии получили приставку Edition 100 к названию и будут выпущены лимитированным тиражом всего 100 экземпляров каждая. Все Edition 100 имеют двухцветную окраску кузова и эксклюзивные колесные диски. Салон отделан кристально-белой кожей designo и черным деревом.
Продажи эксклюзивных машин стартуют в декабре. В Европе поставки специальной версии начнутся в начале следующего года. Цены на новинки пока держатся в секрете.
Напомним, стартовало серийное производство самого дальнобойного электромобиля в мире. Первые экземпляры Lucid Air в специальной версии Dream Edition должны быть доставлены покупателям в конце следующего месяца.
Также сообщалось, что глава Mercedes-Benz назвал реальные сроки поставок некоторых моделей. Для некоторых моделей время ожидания может составить больше года.