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Toyota показала найкомпактніший водневий автомобіль, який поміститься в рюкзак

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Четвер 21 жовтня 2021 10:50
Toyota показала найкомпактніший водневий автомобіль, який поміститься в рюкзак Фото: Toyota Mirai (media.toyota.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Toyota представила зменшену копію другого покоління Mirai, наймасовішого автомобіля на водневих паливних елементах. Головна особливість полягає у тому, що масштабна модель також їздить на водні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Над створенням водневої моделі в масштабі 1/10 в Toyota працювала у співпраці з компаніями Tamiya і Bramble Energy. У Toyota заявляють, що це перша радіокерована модель на водневих паливних елементах у світі.

Toyota показала найкомпактніший водневий автомобіль, який поміститься в рюкзакВиготовлений на замовлення кузов являє собою копію Mirai другого покоління. Масштабна модель з пластиковим корпусом не є точною копією справжнього автомобіля, але її легко ідентифікувати за решіткою радіатора і оптиці. Для ще більшої відповідності з оригіналом машинка пофарбована у фірмовий червоний колір Scarlet Flare.

Toyota показала найкомпактніший водневий автомобіль, який поміститься в рюкзакВ основі іграшкової Тойоти лежить серійне шасі радіокерованої моделі Tamiya TT-02 RC. Але в Bramble Energy його серйозно модернізували: на друкованій платі додався паливний елемент, під кузовом також розташувалися системи управління і кілька компактних ємностей для водню.

Масштабна копія Toyota Mirai оснащена силовою установкою потужністю 20 Вт (близько 0,03 К.С.) і приводом на всі чотири колеса. У порівнянні зі штатним літій-іонним акумулятором, паливні елементи забезпечують вдвічі більший запас енергії для радіокерованої моделі.

Раніше ми повідомляли, що Toyota інвестує 3,4 млрд доларів у виробництво батарей для електромобілів. Ці гроші підуть на розробку і виробництво тягових батарей для електромобілів.

Нагадаємо, що Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S. У Китаї стартувало виробництво електромобіля Zeekr 001.

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