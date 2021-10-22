Последствия будут: главный критик Tesla заняла видный пост в Министерстве транспорта США

Советником по безопасности в американской государственной администрации контроля безопасности на дорогах (NHTSA) стала Мисси Каммингс. В автомобильной среде она известна тем, что исследует системы автономной мобильности и является главным критиком автопилота Tesla.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

В NHTSA, действующем при Министерстве транспорта в США, произошли серьезные перестановки. Орган, занимающийся повышением стандартов безопасности на американских дорогах, получил нового старшего советника по безопасности в лице Мисси Каммингс.

Мисси Каммингс

Комментируя свое назначение, профессор инженерии и информатики Университета Дьюка отметила, что она с нетерпением ждет возможности использовать свой опыт и знания в области безопасности и автономных технологий для повышения контроля за новыми системами в автомобилях. Ранее Каммингс неоднократно критиковала Tesla, выражая обеспокоенность недостаточным, по ее мнению, уровнем безопасности системы автомомного вождения, которая используется на электромобилях компании.

Эта кадровавя перестановка в NHTSA уже вызвала реакцию главы Tesla Илона Маска. Исполнительный директор компании написал в Twitter, что Мисси Каммингс крайне предвзято относится к Tesla. В ответ Каммингс написала, что готова в любое время встретиться с Маском и обсудить наболевшие вопросы.

Назначение привело к тому, что некоторые поклонники Tesla обвинили Белый дом и NHTSA в предвзятости против Tesla. Некоторые активные фанаты Маска даже создали петицию на Change.org, чтобы снять Мисси Каммингс с новой должности.

Дошло до того, что министр транспорта США Пит Буттиджич предложил генеральному директору Tesla напрямую поговорить с ним о любых проблемах. "Он может позвонить мне, если обеспокоен, - а отметил Буттиджич. - Мы несем ответственность за то, чтобы каждое транспортное средство на дороге было безопасным.

Несмотря на начавшийся диалог между Мисси Каммингс и Илоном Маском, никто не сомневается, что за новым назначением последуют новые проверки автопилота Tesla и вызванных им аварий. К новым инцидентам с участием электромобилей Tesla также будет привлечено большее внимание со стороны NHTSA.

Финансовые аналитики и инвесторы Tesla уже обеспокоились тем, что новые проверки в ближайшем будущем могут негативно повлиять на капитализацию компании.

Напомним, что китайский кроссовер на базе Volvo XC90 пошел в продажу по цене вдвое дешевле исходника. Стартовая цена - 266 тысяч юаней или, в пересчете, 42,5 тысячи долларов.

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