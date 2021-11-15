Porsche готує п'ять гучних прем'єр, серед них – два електромобілі

Porsche на автосалоні в Лос-Анджелесі представить п'ять машин. Вже відомо, що побачить світ спеціальне видання Panamera Platinum Edition, також відбудеться прем'єра зарядженого купе 718 Cayman GT4 RS, його трекової версії, і двох версій Taycan.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Єдине зображення зі стенду натякає нам, що Taycan отримав дорожній варіант універсалу, який ймовірно назвуть Sport Turismo. Від раніше представленого Cross Turismo модель буде відрізнятися відсутністю кросоверного обвісу і зменшеним дорожнім просвітом. Що стосується другої новинки сімейства Taycan, то Porsche описує її як неймовірно динамічну. Можна припустити, що на черзі прем'єра Taycan GTS.
Цього року автосалон в Лос-Анджелесі стартує 17 листопада. Відомо, що презентацію новинок на стенді німецького автовиробника вестиме бренд-амбасадор Porsche Марк Веббер.
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