Російському "Прадо" не бувати: УАЗ закриває все нові проекти

Керівник холдингу Sollers, якому належить Ульяновський автозавод, повідомив, що чекати нових моделей позашляховиків не варто. Самий довгоочікуваний проект - модернізований "Патріот", який в пресі охрестили "російським Prado", також не з'явиться.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на "Мотор".

Заволзький моторний завод (ЗМЗ), який виробляє двигуни для УАЗів і раніше для легкового сімейства газів, не планує випускати нові моделі двигунів для перспективних позашляховиків. Класична "буханка" буде випускатися, поки буде підтримуватися стабільний попит від покупців. Але модернізувати її вже не рентабельно.

Завантаження підприємства за минулий і поточний рік дозволяє сподіватися на прибуток у 2022 році. Але зрозуміло, що без нових продуктів дні УАЗа полічені. Його середньострокова перспектива досить туманна. Повідомляється, що нинішній власник з ним не поспішає розлучатися і спробує налагодити випуск машин інших марок. Але щодо моделей, КЛАСІВ машин-поки ніякої конкретики.

Раніше ми писали, що у BMW не вважають Tesla преміум-брендом і своїм конкурентом. BMW приділяє більше уваги задоволенню потреб клієнтів, ніж Tesla.

Також повідомлялося, що Skoda розробляє свій Найдешевший кросовер. Така модель могла б успішно продаватися, наприклад, в Індії та на інших аналогічних ринках.