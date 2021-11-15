Porsche готовит пять громких премьер, среди них – два электромобиля

Porsche на автосалоне в Лос-Анджелесе представит пять машин. Уже известно, что увидит свет специальное издание Panamera Platinum Edition, также состоится премьера заряженного купе 718 Cayman GT4 RS, его трековой версии, и двух версий Taycan.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
Единственное изображение со стенда намекает нам, что Taycan получил дорожный вариант универсала, который вероятно назовут Sport Turismo. От ранее представленного Cross Turismo модель будет отличаться отсутствием кроссоверного обвеса и уменьшенным дорожным просветом. Что касается второй новинки семейства Taycan, то Porsche описывает ее как невероятно динамичную. Можно предположить, что на очереди премьера Taycan GTS.
В этом году автосалон в Лос-Анджелесе стартует 17 ноября. Известно, что презентацию новинок на стенде немецкого автопроизводителя будет вести бренд-амбассадор Porsche Марк Уэббер.
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