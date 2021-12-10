Популярний кросовер Ford позбудеться половини моторів: названо причину

Ford Kuga тепер можна придбати тільки з бензиновими силовими агрегатами. Автовиробник виключив з моторної лінійки 1,5-літрові і 2,0-літрові дизельні двигуни сімейства EcoBlue.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.

За словами представника Ford, спад продажів дизельних версій кросовера і зростання популярності електрифікованих варіантів змусили автовиробника переглянути моторну гамму. Інженери і маркетологи бренду вивчають майбутнє дизельних двигунів у багатьох моделях, але остаточно списувати турбодизелі в Ford не готові.

Кросовер Kuga втратив дизельні мотори слідом за хетчбеком Fiesta. Сьогодні європейські покупці Ford Kuga можуть вибирати між 1,5-літровим бензиновим двигуном на 150 к.с., 2,5-літровим бензиновим гібридом потужністю 187 к.с. або плагін-гібридом з силовою установкою потужністю 222 к.с.

Виходить, що оновлений Focus тепер є єдиною легковою моделлю Ford на європейскому ринку, яка доступна з дизельним двигуном. Продажі нових автомобілів компанії в 2021 році в порівнянні з 2020 роком трохи збільшилися, але одночасно з цим попит на дизельні машини знизився на 46,9%. Також знизилися продажі бензинових автомобілів, хоча і набагато менше-всього на 14,8%.

Нагадаємо, що Ford навчився видобувати пластик з океану і вже використовує його в своїх автомобілях. Позашляховик Ford Bronco Sport став першим автомобілем, деталі якого зроблені з повністю переробленого океанського пластику.