UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Популярный кроссовер Ford лишится половины моторов: названа причина

Автор: Константин Широкун

Ford Kuga теперь можно приобрести только с бензиновыми силовыми агрегатами. Автопроизводитель исключил из моторной линейки 1,5-литровые и 2,0-литровые дизельные двигатели семейства EcoBlue.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

По словам представителя Ford, спад продаж дизельных версий кроссовера и рост популярности электрифицированных вариантов заставили автопроизводителя пересмотреть моторную гамму. Инженеры и маркетологи бренда изучают будущее дизельных двигателей во многих моделях, но окончательно списывать турбодизели в Ford не готовы.

Кроссовер Kuga утратил дизельные моторы вслед за хэтчбеком Fiesta. Сегодня европейские покупатели Ford Kuga могут выбирать между 1,5-литровым бензиновым двигателем на 150 л.с., 2,5-литровым бензиновым гибридом мощностью 187 л.с. или подзаряжаемым гибридом с силовой установкой мощностью 222 л.с.

Получается, что обновленный Focus теперь является единственной легковой моделью Ford на европейском рынке, которая доступна с дизельным двигателем. Продажи новых автомобилей компании в 2021 году в сравнении с 2020 годом немного увеличились, но одновременно с этим спрос на дизельные машины снизился на 46,9%. Также снизились продажи бензиновых автомобилей, хотя и намного меньше – всего на 14,8%.

Напомним, что Ford научился добывать пластик из океана и уже использует его в своих автомобилях. Внедорожник Ford Bronco Sport стал первым автомобилем, детали которого сделаны из полностью переработанного океанского пластика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок