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Ловись, рибка: Ford навчився добувати пластик з океану і вже використовує його у своїх автівках

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Четвер 09 грудня 2021 09:17
Ловись, рибка: Ford навчився добувати пластик з океану і вже використовує його у своїх автівках Фото: Ford Bronco (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Позашляховик Ford Bronco Sport став першим автомобілем, деталі якого зроблені з повністю переробленого пластику, виловленого в океані. В майбутньому асортимент елементів з такої вторсировини стане ширшим.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ford.

Ford став першим автовиробником, який почав використовувати пластикове сміття, виловлене в океані, для виробництва автомобільних деталей. З нього виконані затискачі джгута проводів в салоні Bronco Sport. Головним джерелом для видобутку пластику є загублені або викинуті риболовецькі сітки.

Ловись, рибка: Ford навчився добувати пластик з океану і вже використовує його у своїх автівках

Американський автовиробник заявляє, що перероблений нейлон по міцності і довговічності не поступається раніше використовуваних деталей. Вторинне використання пластику дозволяє компанії економити до 10% витрат і менше витрачати енергії для виробництва. Що більш важливо, ця ініціатива може допомогти очистити океан, який гостро потребує нашої допомоги.

За даними фонду Pew Charitable Trusts, щорічно в океан потрапляє до 13 мільйонів тонн пластику. Компанія DSM Engineering Materials стимулює створення робочих місць, збираючи якомога більше цього пластику з Індійського океану і Аравійського моря. Ця компанія поставляє виловлений в океанах пластик в багато галузей. Ford став першим автовиробником.

Ловись, рибка: Ford навчився добувати пластик з океану і вже використовує його у своїх автівках

Викинуті нейлонові рибальські сітки збираються, пластик промивається морською водою, сушиться та екструдується для утворення невеликих гранул, які потім відливаються під тиском в затискачі потрібної форми. Хомути важать близько п'яти грам і кріпляться з боків сидінь другого ряду Bronco Sport для направлення проводів, що живлять бічні подушки безпеки.

Нагадаємо, що АвтоКрАЗ виплатив борги по зарплаті і на 2022 рік зібрав замовлень на 1000 вантажівок. У поточному році компанія освоїла кілька нових для себе продуктів.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі моделі Toyota, які першими отримають інноваційні твердотільні батареї. Нова розробка з'явиться на гібридах компанії.

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