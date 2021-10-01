Поліція Техасу подала на компанію Tesla судовий позов на 20 мільйонів доларів

Поліція округу Харріс, штат Техас, подала багатомільйонний судовий позов до компанії Tesla. Позивачі вимагають відшкодування збитків офіцерам, які отримали травми в аварії за участю Tesla Model X, що рухалася в режимі автопілота з п'яним водієм за кермом.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Click2Houston.

Аварія, що стала приводом для позову, сталася 27 лютого 2021 року. Полісмени регулювали дорожній рух Model X.

Наслідки аварії (Фото: YouTube/скріншот)

В результаті аварії п'ять офіцерів поліції отримали травми різного ступеня тяжкості. У позові стверджується, що автопілот Tesla не зміг виявити патрульні машини й офіцерів і навіть не спробував уникнути зіткнення. Як зазначив адвокат, який представляє в суді інтереси поліції, нещасні випадки, подібні до цього, відбуваються по всій країні. Дійсно, поліція Флориди нещодавно оприлюднила кадри аналогічної аварії, що сталася наприкінці серпня.

Низка подібних інцидентів змусила компанію Tesla вдосконалити свій автопілот. Як ми повідомляли раніше, тепер він вміє розпізнавати машини поліції та інших екстрених служб і знижувати швидкість при наближенні до них, реагуючи на проблискові маячки.

Однак у разі даної аварії компанії доведеться залагоджувати претензії постраждалих у судовому порядку. Позивачі вимагають стягнути з виробника електромобілів 20 мільйонів доларів в якості компенсації за численні травми, включаючи інвалідність одного з поліцейських, що настала в результаті аварії.

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