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Поліцейським заборонили зупиняти автомобілі за дрібні порушення

Автор: Константин Широкун

Філадельфія стала першим великим містом у Сполучених Штатах, який заборонив поліції зупиняти водіїв за незначні порушення правил дорожнього руху. Таке рішення повинно знизити кількість випадків прояву расизму.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CNN.

Закон про рівноправність водіння дозволить поліцейським зупиняти автомобілістів тільки за великі порушення, незначні порушення дозволено ігнорувати.

Під другорядними правопорушеннями тепер маються на увазі проблеми з неправильно закріпленими номерними знаками та бамперами, непрацюючі фари та незначні пошкодження автомобілів. Водії, які вчиняють такі правопорушення, тепер отримуватимуть тільки попередження, або штраф поштою.

На частку афроамериканців у Філадельфії припадало 72 відсотки зупинок, виконаних поліцією в період з жовтня 2018 року по вересень 2019 року, попри те, що вони становили 48 відсотків населення Філадельфії. Дані цього року показують, що на таких водіїв припадає 67 відсотків зупинок.

Поліцейських також зобов'яжуть вносити в спеціальну базу даних всі зупинені ними машини та причини такої зупинки. Ця інформація буде відкрита для громадськості, в ній також з'явиться функція пошуку.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.

Також повідомлялося, що у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілів. На набережній зібралося понад 50 класичних машин.

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Автомобільний ринок