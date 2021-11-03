Поліцейським заборонили зупиняти автомобілі за дрібні порушення

Філадельфія стала першим великим містом у Сполучених Штатах, який заборонив поліції зупиняти водіїв за незначні порушення правил дорожнього руху. Таке рішення повинно знизити кількість випадків прояву расизму.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CNN.
Закон про рівноправність водіння дозволить поліцейським зупиняти автомобілістів тільки за великі порушення, незначні порушення дозволено ігнорувати.
Під другорядними правопорушеннями тепер маються на увазі проблеми з неправильно закріпленими номерними знаками та бамперами, непрацюючі фари та незначні пошкодження автомобілів. Водії, які вчиняють такі правопорушення, тепер отримуватимуть тільки попередження, або штраф поштою.
Поліцейських також зобов'яжуть вносити в спеціальну базу даних всі зупинені ними машини та причини такої зупинки. Ця інформація буде відкрита для громадськості, в ній також з'явиться функція пошуку.
Раніше ми писали, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.
Також повідомлялося, що у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілів. На набережній зібралося понад 50 класичних машин.