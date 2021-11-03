Полицейским запретили останавливать автомобили за мелкие нарушения

Филадельфия стала первым крупным городом в Соединенных Штатах, который запретил полиции останавливать водителей за незначительные нарушения правил дорожного движения. Такое решение должно снизить количество случаев проявления расизма.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CNN.
Закон о равноправии вождения позволит полицейским останавливать автомобилистов только за крупные нарушения, незначительные нарушения разрешено игнорировать.
Под второстепенными правонарушениями теперь подразумеваются проблемы с неправильно закрепленными номерными знаками и бамперами, неработающие фары и незначительные повреждения автомобилей. Водители, совершающие такие правонарушения, теперь будут получать только предупреждение, или штраф по почте.
Полицейских также обяжут вносить в специальную базу данных все остановленные ими машины и причины такой остановки. Эта информация будет открыта для общественности, в ней также появится функция поиска.
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