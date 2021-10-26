Поле для експериментів: всі нові BMW отримають сміливий дизайн

Новий директор з дизайну BMW віщує для бренду еру новаторства у дизайні. Заявлено, що зовнішність майбутніх моделей буде сміливою та неординарною.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

BMW вступає в нову еру під керівництвом директора з дизайну Домагоя Дюкека. І хоча деякі з останніх моделей автовиробника викликали суперечки в суспільстві, Дюкек впевнений, що бренду потрібні новаторські розробки. Головний дизайнер також заявив, що дизайн новинок бренду повинен бути сміливим і значущим.

"Ви можете проявити сміливість за допомогою безлічі прийомів. Всі знають, як зробити машину привабливою, але якщо під дизайном не буде сенсу, змісту, то ідея виявиться порожньою", - зазначає Дюкек.

За словами Дюкека, у міру розвитку дизайну BMW такі впізнавані елементи дизайну, як фірмові ніздрі решітки радіатора, або вигин Хофмайстера, будуть збережені, але їх зроблять також технологічними. Наприклад, в решітках радіатора електромобілів i4 та iX розміщуються різні датчики та камери.

В рамках переходу BMW до електромобілів компанія відроджує назву Neue Klasse, відоме з 1960-х років, за допомогою гнучкої платформи, яка замінить архітектури FAAR і CLAR. Архітектура Neue Klasse привнесе в бренд сталий розвиток і ще більшу екологічність. Компанія в найближчому майбутньому відмовиться від використання хрому, також мінімізує використання шкіри та замші у своїх машинах.

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