Поле для экспериментов: все новые BMW получат смелый дизайн

Новый директор по дизайну BMW предвещает для бренда эру новаторства в дизайне. Заявлено, что внешность будущих моделей будет смелой и неординарной.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

BMW вступает в новую эру под руководством директора по дизайну Домагоя Дюкека. И хотя некоторые из последних моделей автопроизводителя вызвали споры в обществе, Дюкек уверен, что бренду нужны новаторские разработки. Главный дизайнер также заявил, что дизайн новинок бренда должен быть смелым и значимым.

"Вы можете проявить смелость с помощью множества уловок. Все знают, как сделать машину привлекательной, но если под дизайном не будет смысла, содержания, то идея окажется пустой", - отмечает Дюкек.

По словам Дюкека, по мере развития дизайна BMW такие узнаваемые элементы дизайна, как фирменные ноздри решетки радиатора, или изгиб Хофмайстера, будут сохранены, но их сделают также технологичными. Например, в решетках радиатора электромобилей i4 и iX размещаются различные датчики и камеры.

В рамках перехода BMW к электромобилям компания возрождает название Neue Klasse, известное с 1960-х годов, с помощью гибкой платформы, которая заменит архитектуры FAAR и CLAR. Архитектура Neue Klasse привнесет в бренд устойчивое развитие и еще большую экологичность. Компания в ближайшем будущем откажется от использования хрома, также минимизирует использование кожи и замши в своих машинах.

Ранее стало известно, когда в Украину приедут новые поколения кроссоверов-бестселлеров. Это новые поколения Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.

Напомним, что Tesla Model 3 впервые возглавила авторынок Европы. Впервые в истории Tesla возглавила продажи новых автомобилей в Европе в сентябре, заняв 2,6% рынка.