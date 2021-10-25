Нова реальність: Tesla Model 3 вперше очолила авторинок Європи

Вперше в історії Tesla очолила продажі нових автомобілів в Європі у вересні, зайнявши 2,6% ринку. Це також перший випадок, коли електромобіль став лідером з продажу на ринку ЄС, і перший раз, коли перше місце зайняла машина, вироблена за межами Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на JATO.

Брак чіпів і загострення кліматичної кризи призвели до різкого падіння продажів дизельних автомобілів. У вересні електромобілі і гібриди сумарно показали зростання продажів на 44% в порівнянні з вереснем 2020 року, до 221 500 одиниць.

У той же час реєстрація машин з дизельними моторами знизилася на 51%, до 167 000 одиниць. До пандемії на кожен електричний або гібридний автомобіль реєструвалося 10,3 нових дизельних автомобіля. Сьогодні це співвідношення знизилося до 1,3.

Минулого місяця 46,5% легкових автомобілів, зареєстрованих в Європі, були кросоверами – це найвищий показник ринкової частки для даного сегмента. У цьому сегменті лідирували Volkswagen Group, Stellantis і Hyundai-Kia. Незважаючи на це, в десятці найбільш продаваних автомобілів Європи сім хетчбеків і тільки три кросовери, які завоювали 7,8 і 10 місця. Після Tesla європейці також активно купували Renault Clio, Dacia Sandero, Volkswagen Golf, Fiat 500 та ін.

Експерти відзначають, що різкий ривок Tesla в найближчі місяці не повинен перетворитися на тенденцію. Американський виробник електрокарів менше інших компаній відчув негативний вплив дефіциту напівпровідників. Коли ситуація з мікрочіпами в індустрії вирівняється, то і частка Tesla в Європі може скоротитися, так як черги на її головних конкурентів від Volkswagen Group і Stellantis зникне.

Раніше стало відомо, коли в Україну приїдуть нові покоління кросоверів-бестселерів. Це нові покоління Nissan Qashqai, Kia Sportage і Mitsubishi Outlander.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz відзначає 50-річчя машини з чотирма подушками безпеки для всіх пасажирів. Експериментальний седан ESF 05 створений в рамках програми вивчення безпеки дорожнього руху.