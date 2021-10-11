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Подешевели на порядок: стало известно, как снизилась цена батарей для электромобилей за последние 13 лет

Новина українською →
Понедельник 11 октября 2021 12:30
Подешевели на порядок: стало известно, как снизилась цена батарей для электромобилей за последние 13 лет Фото: Батарея Nissan Leaf (transportenvironment.org)
Автор: Константин Широкун

Управление автомобильных технологий Министерства энергетики США провело комплексное исследование стоимости батарей для электромобилей. Подсчитало, что с 2008 по 2021 год удельная стоимость литий-ионных аккумуляторов сократилась на 87 процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на отчет Министерства энергетики США.

Сегодня удельная стоимость батарей для электромобилей составляет 157 долларов за киловатт-час полезной емкости и 143 доллара за киловатт-час общей ёмкости.

Специалисты в своем исследовании отмечают, что этот ценник применим только к батареям с большими тиражами – не менее 100 тысяч штук в год. Снижение цены стало возможным благодаря прогрессу в логистических и производственных процессах. Интересно, что за последние два года аккумуляторы подешевели на целых 25 процентов.

Американские специалисты убеждены, что открытие новых фабрик по выпуску аккумуляторов, а также появление производственных технологий по переработке аккумуляторных батарей в ближайшие пять лет снизит цену на тяговые батареи еще на 30-40%. Но в ценообразование могут вмешаться локальные производственные кризисы.

Напомним, Украине начался дефицит новых автомобилей. В настоящий момент склады большинства украинских автодилеров опустели.

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