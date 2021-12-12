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Перший платний автобан в Україні та відродження заводу КрАЗ. Головне зі світу авто

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Неділя 12 грудня 2021 10:15
Перший платний автобан в Україні та відродження заводу КрАЗ. Головне зі світу авто Чекаємо в Україні перший платний автобан та відродження заводу КрАЗ (Фото: колаж РБК-Україна Авто)
Автор: Вадим Добровольский

Перший платний автобан, завод КрАЗ, що ожив, вихід на український ринок преміального китайського бренду Hongqi... Тиждень, що минає, виявився багатим на автомобільні новини, так чи інакше пов'язані з Україною.

Топ-5 найважливіших новин зі світу автомобілів з прив'язкою до України – читайте нижче в огляді РБК-Україна Авто.

В Україні збудують перший платний автобан

Перший платний автобан в Україні та відродження заводу КрАЗ. Головне зі світу авто

У Кабміні оголоси, що наступного року розпочнеться будівництво першого платного автобану в країні. Будівництво буде здійснено за принципом концесії (державно-приватного партнерства) - іншими словами, дорогу збудують за участю приватного інвестора, якому потім вона буде віддана в експлуатацію на певний строк. Проїзд автобаном буде платним.

Слово "автобан" тут не для краси. Дорога по маршруту Краковець – Броди – Рівне матиме довжину 280 км, а максимальна дозволена швидкість становитиме 130 км/год. Тим самим час у дорозі від пропускного пункту "Краковець" до Рівного має скоротитися з нинішніх 4-4,5 години до 2,5 години.

Точна дата початку будівництва поки що не оголошена, так само як і назва компанії-концесіонера. Натомість відомо, що проект буде реалізовано у три етапи. На даний момент у Мінінфраструктури розробили конфігурацію траси у трьох варіантах та виконали зиміри інтенсивності руху.

Зазначимо, що зараз в Україні є лише одна дорога зі статусом автомагістралі та дозволеною швидкістю 130 км/год - це короткий відрізок від Києва до Борисполя, що веде до головного аеророту країни. Проїзд нею безкоштовний.

КрАЗ планує відновити повноцінну роботу

Перший платний автобан в Україні та відродження заводу КрАЗ. Головне зі світу авто

На заводі КрАЗ у Кременчуці заявили про плани відновлення повноцінної роботи із запуском головного конвеєра. Це означає повернення до стабільного випуску вантажівок, а не штучне виробництво як це відбувається зараз.

Про вихід підприємства із кризи свідчать два факти. По-перше, левова частка заборгованості із заробітної плати погашена. По-друге, завод шукає нових спеціалістів та розширює штат.

Крім того, як зазначили в керівництві заводу, на 2022 рік сформовано портфель замовлень на 1000 вантажних автомобілів.

У Харкові з'явиться новий виробник автобусів

Перший платний автобан в Україні та відродження заводу КрАЗ. Головне зі світу авто

Karsan Jest+ (Фото: Констянтин Широкун / РБК-Україна Авто)

У Харкові налагодять випуск автобусів турецької марки Karsan. Перші машини обіцяють випустити влітку 2022 року. Про це заявив мер міста Ігор Терехов під час візиту до Салтівського депо, де обслуговують раніше закуплені автобуси Karsan.

Автобуси будуть збирати методом великовузлового збирання із привізних машинокомплектів. Наразі міська влада підшукує комунальне підприємство, на потужностях якого буде розгорнуто складання. Раніше Харків закупив 150 автобусів Karsan – 8-метрові Atak+ місткістю 58 пасажирів та компактні "маршрутки" Jest+ завдовжки 6 м із 22-місним салоном. А тепер буде налагоджено їхнє складання.

В Україну приходить преміальний китайський бренд Hongqi

Перший платний автобан в Україні та відродження заводу КрАЗ. Головне зі світу авто

На українському ринку стартують продажі автомобілів преміального бренду Hongqi з Китаю. Старт продажів намічено на початку наступного року.

Марка Hongqi ("Червоний прапор") існує з 1958 року й до недавнього часу випускала представницьі автомобілі для обслуговування компартії Китаю. Але тепер узято курс на розширення клієнтури та ринків збуту, тому в лінійці з'явилося кілька нових моєделів. Щоправда, в Україні не буде офіційного представництва Hongqi – продажі здійснюватиме приватна київська компанія, яка також візьме на себе сервіс та гарантію.

В Україні буде представлено три моделі марки. Це седан бізнес-класу Hongqi H9 з цінником від 69 до 91 тисяч доларів, кросовер Hongqi HS5 за ціною від 43 до 52 тис. доларів та повнорозмірний електричний позашляховик Hongqi E-HS9 EV з ціною від 109 до 136 тисяч доларів.

Покарання за незареєстроване ГБО можуть пом'якшити

Перший платний автобан в Україні та відродження заводу КрАЗ. Головне зі світу авто

Штраф за експлуатацію автомобіля із незареєстрованим ГБО може зменшитися. Відповідний законопроект подано до Верховної Ради.

Законопроект №6379, який передбачає пом'якшення адміністративної відповідальності за порушення порядку переобладнання транспортного засобу для роботи на газовому чи інших альтернативних видах палива, зареєстровано у Раді на початку грудня.

Законопроектом пропонується зниження штрафу за ГБО без реєстрації з нинішніх 340 грн до 170 грн. У разі повторного порушення штраф складе 340 гривень, але при цьому пропонується виключити чинну норму про позбавлення прав водія на строк від 3 до 6 місяців.

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