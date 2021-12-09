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В Україні збираються пом'якшити покарання за незаконне ГБО на автомобілях

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Четвер 09 грудня 2021 11:41
В Україні збираються пом'якшити покарання за незаконне ГБО на автомобілях Заправка автомобіля газом (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6379, що передбачає пом'якшення адміністративної відповідальності за порушення порядку переобладнання транспортного засобу для роботи на газовому або інших альтернативних видах палива.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Верховної Ради.

Як свідчить відомий постулат, незнання закону не звільняє від відповідальності. Однак, відповідальність буває різною. Народні депутати раптово перейнялися проблемами незареєстрованого ГБО. І зовсім не через високу небезпеку, яку тягне за собою експлуатація такого обладнання.

Слугам народу здався непомірним штраф за це порушення для кишені пересічного громадянина. А він, як відомо, становить зараз 340 гривень.

В Україні збираються пом'якшити покарання за незаконне ГБО на автомобілях

2 грудня цього року у Верховній Раді група депутатів зареєструвала законопроект №6379 "про внесення змін до КУпАП щодо пом'якшення адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку переобладнання транспортного засобу для роботи на газовому моторному паливі або альтернативних видах рідкого і газового палива".

Документом пропонується знизити штраф за ГБО без реєстрації рівно в два рази — з 340 до 170 гривень. При повторному порушенні сума складе 340 гривень, але при цьому пропонується виключити норму про позбавлення водійських прав на термін від 3 до 6 місяців.

Реєстрація ГБО зараз обходиться приблизно в 3000 гривень. Автори законопроекту пояснюють свою ініціативу тим, що водії вибирають ГБО з метою економії – і найчастіше це небагаті громадяни. Забавно виходить, гроші на автомобіль ж знайшлися ... або він обійшовся менше трьох тисяч?

Нагадавши, губернатор штату Мічиган, США, Гретхен Вітмер оголосила про масштабну разову виплату місцевим водіям. Кошти надійдуть на рахунки автомобілістів у другому кварталі 2022 року, а загальна сума виплат складе 3 млрд доларів.

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