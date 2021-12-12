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Первый платный автобан в Украине и возрождение завода КрАЗ. Главное из мира авто

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Воскресенье 12 декабря 2021 10:15
Первый платный автобан в Украине и возрождение завода КрАЗ. Главное из мира авто Ждем в Украине первый платный автобан и возрождение завода КрАЗ (Фото: коллаж РБК-Украина Авто)
Автор: Вадим Добровольский

Первый платный автобан, оживший завод КрАЗ, выход на украинский рынок премиальногого китайского бренда Hongqi... Уходящая неделя оказалась богата на автомобильные новости, так или иначе связанные с Украиной.

Топ-5 самых важных новостей из мира автомобилей с привязкой к Украине – читайте ниже в обзоре РБК-Украина Авто.

В Украине построят первый платный автобан

Первый платный автобан в Украине и возрождение завода КрАЗ. Главное из мира авто

В Кабмине объявиви, что в 2022 году начнется строительство первого платного автобана в стране. Строительство будет осуществлено по принципу концессии (государственно-частного партнерства) - иными словами, дорогу построят при участии частного инвестора, которому затем она будет отдана в эксплуатацию на определенный период. Проезд по автобану будет платным.

Слово "автобан" здесь не для красного словца. Дорога по маршруту Краковец – Броды – Ровно будет иметь протяженность 280 км, а максимальная разрешенная скорость составит 130 км/ч. Тем самым время в пути от пропускного пункта "Краковец" до Ровно должно сократиться с нынешних 4-4,5 часов до 2,5 часов.

Точная дата начала строительства пока не объявлена, равно как и название компании-концессионера. Зато известно, что проект будет реализован в три этапа. На данный момент в Мининфраструктуры разработали конфигурацию трассы в трех вариантах и выполнили замеры интенсивоности движения.

Отметим, что в настоящий момент в Украине есть только одна дорога со статусом автомагистрали и разрешенной скоростью 130 км/ч - это короткий отрезок от Киева до Борисполя, ведущий в главный аэророт страны. Проезд по ней бесплатный.

КрАЗ планирует возобноаить полноценную работу

Первый платный автобан в Украине и возрождение завода КрАЗ. Главное из мира авто

На заводе КрАЗ в Кременчуге заявили о планах возобновления полноценной работы с запуском главного конвейера. Это означает возвращение к стабильному выпуску грузовиков, а не штучное производство, как это происходит сейчас.

О выходе предприятия из кризиса свидетельствует два факта. Во-первых, львиная доля задолженности по заработной плате погашене. Во-вторых, завод ищет новых специалистов и расширяет штат.

Кроме того, как отметили в руководстве завода, на 2022 год сформирован портфель заказов на 1000 грузовых автомобилей.

В Харькове появится новый производитель автобусов

Первый платный автобан в Украине и возрождение завода КрАЗ. Главное из мира авто

Karsan Jest+ (Фото: Константин Широкун / РБК-Украина Авто)

В Харькове наладят выпуск автобусов турецкой марки Karsan. Первые машины обещают выпустить летом 2022 года.

Об этом заявил мер города Игорь Терехов во время визита в Салтовское депо, где обслуживают ранее закупленные автобусы Karsan. Автобусы будут собирать методом крупноузловой сборки из привозных машинокомплектов. Сейчас городские власти подыскивают коммунальное предприятие, на мощностях которого будет развернута сборка.

Ранее Харьков закупил 150 автобусов Karsan – 8-метровые Atak+ вместимостью 58 пассажиров и компактные "маршрутки" Jest+ длиной 6 м с 22-местным салоном. А теперь будет налажена их сборка.

В Украину приходит премиальный китайский бренд Hongqi

Первый платный автобан в Украине и возрождение завода КрАЗ. Главное из мира авто

На украинском рынке стартуют продажи автомобилей премиального бренда Hongqi из Китая. Старт продаж намечен на начало следующего года.

Марка Hongqi ("Красное знамя) существует с 1958 года и до недавнего времени выпускала представительские автомобили для обслуживание компартии Китая. Но тепеь взят курс на расширение клиентуры и рынков сбыта, поэтому в линейке появилось несколько новых моеделей. Правда, в Украине не будет официального представительства Hongqi – продажи будет осуществлять частная киевская компания, которая также возбмет на себя сервис и гарантию.

В Украине будут представлены три модели марки. Это седан бизнес-класса Hongqi H9 с ценником от 69 до 91 тысяч долларов, кроссовер Hongqi HS5 по цене от 43 до 52 тыс. долларов и полноразмерный электрическйи внедорожник Hongqi E-HS9 EV с ценой от 109 до 136 тысяч долларов.

Наказание за незарегистрированное ГБО могут смягчить

Первый платный автобан в Украине и возрождение завода КрАЗ. Главное из мира авто

Штраф за эксплуатация автомобиля с незарегистрированным ГБО может уменьшиться. Соответствующий законопроект подан в Верховную раду.

Законопроект №6379, предусматривающий смягчение административной ответственности за нарушение порядка переоборудования транспортного средства для работы на газовом или других альтернативных видах топлива, зарегистрирован в Раде в начале декабря.

Законопроектом предлагается снижение штрафа за ГБО без регистрации с нынешних 340 грн до 170 грнн. В случае повторного нарушения штраф составит 340 гривен, но при этом предлагается исключить действующую норму о лишении водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

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