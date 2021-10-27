Перезавантаження: Renault змінить назви своїх кросоверів

Renault придумає для кількох своїх кросоверів нові імена. Мається на увазі, що зі зміною назв моделі більше не будуть асоціюватися з попередниками, які користувалися недостатньо великим попитом.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на L’Argus.

Відомо, що назви Kadjar і Koleos точно підуть в історію, але нові імена поки тримаються в секреті. Проте вони, ймовірно, вже затверджені, адже наступник Kadjar з внутрішньозаводським індексом HHN з'явиться вже влітку 3022 року. Відомо, що новинка також отримає платформу Nissan Qashqai, але у "француза" буде свій оригінальний дизайн.

Роком пізніше також з'явиться і великий кросовер, роль якого в сучасній модельній лінійці покладена на Koleos. Машина отримає код DHN, стане семимісною і замінить собою мінівен Espace.

Цікаво, що у 2024 році також з'явиться новий купеподібний кросовер, ніша якого у компанії поки вільна. Виробляти всі три моделі будуть на іспанському підприємстві Renault в Паленсії. Також відомо, що компактний Renault Captur збереже своє ім'я – машина успішно продається, регулярно потрапляючи до топ-7 найбільш популярних автомобілів Європи.

Нагадаємо, що показаний найбільший і розкішний китайський позашляховик. Довжина Hongqi LS7 становить 5,5 метра.

Раніше стало відомо, що семимісний бюджетний кросовер Hyundai націлився на нові ринки. Hyundai Creta Grand відрізняється збільшеною на 150 мм колісною базою.