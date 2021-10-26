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Семимісний бюджетний кросовер Hyundai націлився на нові ринки

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Вівторок 26 жовтня 2021 12:09
Семимісний бюджетний кросовер Hyundai націлився на нові ринки Фото: Hyundai Creta Grand (elcarrocolombiano.com)
Автор: Константин Широкун

Hyundai Creta Grand з семимісним салоном підкорює нові ринки. Спочатку модель продавалася тільки в Індії. Але з недавніх пір кросовери індійської збірки почали продаватися і в Мексиці.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на El Carro Colombiano.

Hyundai Creta Grand від машини без приставки "Гранд" відрізняється збільшеною на 150 мм колісною базою, а також незначно збільшеним заднім звисом. Довжина кросовера стала більше на 200 мм.в залежності від конфігурації крісел в салоні, обсяг багажного відсіку варіюється в межах 180-1650 літрів.

Семимісний бюджетний кросовер Hyundai націлився на нові ринкиКорейський "паркетник" в Мексиці доступний з одним бензиновим мотором об'ємом 2,0 літра серії Nu потужністю 157 к.с. Роль трансмісії покладена на 6-ступінчастий "автомат".

Семимісний бюджетний кросовер Hyundai націлився на нові ринкиЯк і очікувалося, привід тільки передній. На першому експортному ринку машина запропонована з хорошим рівнем оснащення: шість подушок безпеки, світлодіодні фари, мультимедійна система з 10-дюймовим екраном і пр.анонсовано, що семимісна Creta Grand готується до підкорення нових ринків в країнах Південної Америки та Азії.

Семимісний бюджетний кросовер Hyundai націлився на нові ринкиНагадаємо, що показаний найбільший і розкішний китайський позашляховик. Довжина Hongqi LS7 становить 5,5 метра.

Раніше стало відомо, коли в Україну приїдуть нові покоління кросоверів-бестселерів. Це нові покоління Nissan Qashqai, Kia Sportage і Mitsubishi Outlander.

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