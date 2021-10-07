На шляху до мільйона доларів: спортивний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж

На аукціон виставлено спорткар Porsche 911, який раніше належав відомому наркобарону Пабло Ескобару. Цей епізод в біографії машини робить її особливо цінною для колекціонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на аукціон Сollecting Сагѕ.
Цей Porsche 911 Carrera 3.0 RSR має дуже багату історію. Спочатку спорткар брав участь у Міжнародній серії перегонів чемпіонів 1974 року під керуванням дворазового чемпіона Формули-1 Емерсона Фіттіпальді.
Незабаром автомобіль був проданий Роджеру Пенске, перш ніж він продав його приватним гонщикам Джону Танстоллу і Чарлі Кемпу. Автомобіль оснащено 3,0-літровим 6-циліндровим двигуном і 5-ступінчастою "механікою".
Але найцікавіша сторінка біографії автомобіля почалася в 1978 році, коли його придбав наркобарон Пабло Ескобар. Епатажний персонаж брав участь на ньому в перегонах на різних заходах в Колумбії.
Тепер таємничий продавець намагається продати машину через онлайн-аукціон. На момент публікації ставка досягла 856 тисяч доларів й до закінчення торгів цілком може досягти мільйона.
Також повідомлялося, що у Porsche створили незвичайне стоматологічне крісло. Набір обладнання оцінили в 36 000 євро.