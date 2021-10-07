На шляху до мільйона доларів: спортивний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж

На аукціон виставлено спорткар Porsche 911, який раніше належав відомому наркобарону Пабло Ескобару. Цей епізод в біографії машини робить її особливо цінною для колекціонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на аукціон Сollecting Сагѕ.

Цей Porsche 911 Carrera 3.0 RSR має дуже багату історію. Спочатку спорткар брав участь у Міжнародній серії перегонів чемпіонів 1974 року під керуванням дворазового чемпіона Формули-1 Емерсона Фіттіпальді.

Незабаром автомобіль був проданий Роджеру Пенске, перш ніж він продав його приватним гонщикам Джону Танстоллу і Чарлі Кемпу. Автомобіль оснащено 3,0-літровим 6-циліндровим двигуном і 5-ступінчастою "механікою".

Між 1974 і 1978 роками пара пілотів брала участь на ньому в різних перегонах в Північній Америці, серед яких "24 години Дайтони" і "12 годин Себринга".

Але найцікавіша сторінка біографії автомобіля почалася в 1978 році, коли його придбав наркобарон Пабло Ескобар. Епатажний персонаж брав участь на ньому в перегонах на різних заходах в Колумбії.

Після смерті Ескобара повернувся до Сполучених Штатів і незабаром пройшов комплексну реставрацію, яка зайняла три роки. В її процесі на машину повернулася оригінальна ліврея. Автомобіль пофарбований в рідний колір Sahara Beige.

Один з продавців класичних машин в березні 2021 року намагався виручити за купе 2,2 мільйона доларів. Але покупців на Porsche 911 Carrera 3.0 RSR не знайшлося.

Тепер таємничий продавець намагається продати машину через онлайн-аукціон. На момент публікації ставка досягла 856 тисяч доларів й до закінчення торгів цілком може досягти мільйона.

Нагадаємо, Toyota обігнала з продажу GM і йде на рекорд. За підсумками трьох кварталів 2021 року Toyota вийшла на перше місце з продажу, обігнавши багаторічного лідера GM.

Також повідомлялося, що у Porsche створили незвичайне стоматологічне крісло. Набір обладнання оцінили в 36 000 євро.