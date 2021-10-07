На пути к миллиону долларов: спортивный Porsche 911 Пабло Эскобара выставили на продажу

На аукцион выставлен спорткар Porsche 911, ранее принадлежавший известному наркобарону Пабло Эскобару. Этот эпизод в биографии машины делает ее особенно ценной для коллекционеров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на аукцион Сollecting Сars.

Этот гоночный Porsche 911 Carrera 3.0 RSR имеет очень богатую историю. Первоначально спорткар участвовал в Международной серии гонок чемпионов 1974 года под управлением двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди.

Вскоре автомобиль был продан Роджеру Пенске, прежде чем он продал его частным гонщикам Джону Танстоллу и Чарли Кемпу. Автомобиль оснащен 3,0-литровым 6-цилиндровым двигателем и 5-ступенчатой "механикой".

Между 1974 и 1978 годами пара пилотов участвовала на нем в целой серии гонок в Северной Америке, среди которых "24 часа Дайтоны" и "12 часов Себринга".

Ао самая интересная страница биографии автомобиля началась в 1978 году, когда его приобрел наркобарон Пабло Эскобар. Эпатажный персонаж участвовал на нем в гонках на различных мероприятиях в Колумбии.

После смерти Єскобара автомобиль вернулся в Соединенные Штаты и вскоре прошел комплексную реставрацию, которая заняла три года. В ее процессе на машину вернулась оригинальная ливрея. Автомобиль окрашен в родной цвет Sahara Beige.

Один из продавцов классических машин в марте 2021 года пытался выручить за заднемоторное купе 2,2 миллиона долларов. Но покупателей на Porsche 911 Carrera 3.0 RSR не нашлось.

Теперь таинственный продавец пытается продать машину через онлайн-аукцион. На момент публикации ставка достигла 856 тысяч долларов и к окончанию торгов вполне может достичь миллиона.

Напомним, Toyota обогнала по продажам GM и идет на рекорд. По итогам трех кварталов 2021 года Toyota вышла на первое место по продажам, обогнав многолетнего лидера GM.

Также сообщалось, что в Porsche создали необычное стоматологическое кресло. Набор оборудования оценили в 36 000 евро.