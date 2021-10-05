Офіційно: Mercedes прощається з Daimler і вступає в нову еру

Автомобільний концерн Daimler AG, який є материнською компанією для Mercedes-Benz, офіційно отримав нове ім'я.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Daimler AG.

Акціонери компанії переважною більшістю (99,89%) проголосували за перейменування Daimler AG в Mercedes-Benz Group AG з 1 лютого 2022 року. У новий концерн увійдуть чотири бренди: Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach і Mercedes-EQ. А ось вантажівкам і автобусам там місця не знайшлося.

Підрозділ комерційних вантажівок тепер називається Daimler Truck Holding AG й до кінця цього року стане повністю незалежною компанією, акції якої будуть торгуватися на Франкфуртській фондовій біржі. Поділ німецького автогіганта на дві окремі компанії дозволить збільшити додану вартість всіх брендів.

Генеральний директор Daimler Ола Калленіус ще на початку цього року заявив, що "обидві компанії працюють в галузях, які стикаються з серйозними технологічними та структурними змінами... і найбільш ефективно зможуть працювати як незалежні структури, що володіють високою чистою ліквідністю і вільні від обмежень громіздкого конгломерату".

Це найзначніша трансформація в історії Daimler з моменту розпаду корпорації Daimler-Chrysler у 2007 році. З так званим "злиттям рівних" 1998 року проблеми почалися з самого початку, Chrysler після розпаду опинився на межі банкрутства й об'єднався спочатку з FIAT, а потім влився до складу нового автогіганта Stellantis.

Mercedes-Benz EQS

Нагадаємо, ще минулого літа Mercedes оголосив, що до 2030 року має намір повністю перейти на випуск електромобілів. Починаючи з 2025 року, кожна нова платформа марки буде виключно електричною. Процес почався з нового Mercedes EQC, потім були представлені моделі EQS, AMG-EQS і EQE.

Daimler Truck теж готується до електрифікованого майбутнього. Очікується, що він буде виробляти тягачі, що працюють як на акумуляторних батареях, так і на водневих паливних елементах.

Чи продовжить Калленіус виконувати обов'язки генерального директора компанії з виробництва вантажних автомобілів, не повідомляється. Бути керівником відразу двох великих світових компаній може виявитися непосильною ношею.

У нового концерну Mercedes-Benz Group AG попереду багато завдань на шляху електрифікації модельного ряду. Крім вітчизняних конкурентів в особі BMW і Volkswagen Group, які також активно електрифікують свої модельні ряди, є ще й компанія під назвою Tesla. Так що боротьба буде спекотною.

Нагадаємо, що на зміну застарілої моделі Mercedes G-класу серії 461 прийшло модернізоване сімейство 464. Цей утилітарний позашляховик доступний для замовлення тільки військовим і державним структурам.