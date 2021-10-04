Військовий Гелендваген: Mercedes випустив новий G-Class для армії і силових структур

На зміну застарілої моделі Mercedes G-класу серії 461 прийшло модернізоване сімейство 464. Цей утилітарний позашляховик доступний для замовлення тільки військовим і державним структурам.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Wichcar.

Так само, як і класичний Гелендваген, військовий Mercedes-Benz G 350D зберіг раму і два нерозрізних моста. А ось під капотом замість старого 184-сильного мотора V6 об'ємом з'явився більш потужний трилітровий турбодизель серії OM 656 (249 к.с. і 600 Нм) – відповідно на 35 і 50% більше, ніж у попередника.

Крім того, п'ятиступінчаста коробка передач замінена на 8-діапазонний "автомат". Виробник стверджує, що завдяки нововведенням витрата палива знизилася на 6-8%, а вантажопідйомність зросла.

Відмінними рисами нового військового Гелендвагена став масивний передній бампер і перекочував з правого боку на ліву шноркель. Відзначимо також більш надійну бортову електричну систему на 24В, світлодіодні фари і денні ходові вогні і аварійний рубильник примусового перезавантаження Emergency Override Switch.

Mercedes-Benz G 350D серії W464 пропонується в двох варіантах: п'ятидверному в кодом BA06 (Повна маса — 3,5 т, вантажопідйомність-1 тонна) і BA09 з подовженою кабіною і більш просторим багажним відсіком. Маса такої "вантажівки" збільшилася до 4,9 т, але і вантажопідйомність зросла 2,5 тонн.

Нинішній Mercedes G-400d Professional Line

Військові та силові структури країн НАТО вже можуть замовляти нові позашляховики Геліки серії 464. Очікується, що аналогічні машини з'являться і на цивільному ринку у вигляді відродженого G-Class Professional. Але навряд чи їм дістануться всі технічні фішки військового варіанту-швидше за все, справа обійдеться зовнішнім антуражем, додатковим захистом днища, сходами і експедиційним багажником на даху. Хоча сидіння будуть явно комфортніше.