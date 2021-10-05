Официально: Mercedes прощается с Daimler и вступает в новую эру

Автомобильный концерн Daimler AG, являющийся материнской компанией для Mercedes-Benz, официально получил новое имя.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Daimler AG.

Акционеры компании подавляющим большинством (99,89%) проголосовали за переименование Daimler AG в Mercedes-Benz Group AG с 1 февраля 2022 года. В новый концерн войдут четыре бренда: Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и Mercedes-EQ. А вот грузовикам и автобусам там места не нашлось.

Подразделение коммерческих грузовиков теперь называется Daimler Truck Holding AG и к концу этого года станет полностью независимой компанией, акции которой будут торговаться на Франкфуртской фондовой бирже. Разделение немецкого автогиганта на две отдельные компании позволит увеличить добавленную стоимость всех брендов.

Генеральный директор Daimler Ола Каллениус еще в начале этого года заявил, что "обе компании работают в отраслях, которые сталкиваются с серьезными технологическими и структурными изменениями... и наиболее эффективно смогут работать как независимые структуры, обладающие высокой чистой ликвидностью и свободные от ограничений громоздкого конгломерата".

Это самая значительная трансформация в истории Daimler с момента распада корпорации Daimler-Chrysler в 2007 году. С так называемым "слиянием равных" 1998 года проблемы начались с самого начала, Chrysler после распада оказался на грани банкротства и объединился сначала с FIAT, а затем влился в состав нового автогиганта Stellantis.

Mercedes-Benz EQS

Напомним, еще прошлым летом Mercedes объявил, что к 2030 году намерен полностью перейти на выпуск электромобилей. Начиная с 2025 года, каждая новая платформа марки будет исключительно электрической. Процесс начался с нового Mercedes EQC, затем были представлены модели EQS, AMG-EQS и EQE.

Daimler Truck тоже готовится к электрифицированному будущему. Ожидается, что он будет производить тягачи, работающие как на аккумуляторных батареях, так и на водородных топливных элементах.

Продолжит ли Каллениус исполнять обязанности генерального директора компании по производству грузовых автомобилей, не сообщается. Быть руководителем сразу двух крупных мировых компаний может оказаться непосильной ношей.

У нового концерна Mercedes-Benz Group AG впереди много задач на пути электрификации модельного ряда. Кроме конкурентов в лице BMW и Volkswagen Group, которые также активно электрифицируют свои модельные ряды, есть еще и компания под названием Tesla. Так что борьба будет жаркой.

Напомним, что на смену устаревшей модели Mercedes G-класса серии 461 пришло модернизированное семейство 464. Этот утилитарный внедорожник доступен для заказа только военным и государственным структурам.