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Один з найдоступніших в Україні електричних кросоверів серйозно оновився

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П'ятниця 08 жовтня 2021 09:20
Один з найдоступніших в Україні електричних кросоверів серйозно оновився Фото: MG ZS EV (mg.co.uk)
Автор: Константин Широкун

MG Motors представила оновлений електричний кросовер ZS EV. Машина отримала глуху передню панель, нову інформаційно-розважальну систему і акумуляторну батарею збільшеної ємності.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу MG.

Один з найдоступніших в Україні електричних кросоверів серйозно оновивсяВ ході рестайлінгу ZS EV отримав нові світлодіодні фари і задні ліхтарі, а також дзеркала заднього виду нової форми, змінився також і обвіс. У салоні з'явився 10,1-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи MG iSMART.

Також заради надбавки в запасі ходу електромобіль отримав більший тяговий акумулятор ємністю 72 кВт•год.

Один з найдоступніших в Україні електричних кросоверів серйозно оновивсяНова батарея забезпечує запас ходу на одному заряді в 439 км по циклу WLTP. У 2022 році також з'явиться більш доступний варіант з батареєю на 51 кВт•год і дальністю в 319 км.представлений сьогодні на українському ринку дорестайлінговий MG ZS EV оснащений батареєю на 44,5 кВтг.

Один з найдоступніших в Україні електричних кросоверів серйозно оновивсяОновлений кросовер також підтримує більш швидку зарядку, потужністю до 100 кВт. MG оголосить ціни в листопаді 2021 року, коли оновлений MG ZS EV надійде в автосалони на деяких європейських ринках.

Попередньо появу оновленої "електрички" в Україні варто чекати в першій половині наступного року.

Раніше ми писали, що в Україні почався дефіцит нових автомобілів. Криза призвела до зниження випуску машин і затримок поставок в автосалони.

Також ми повідомляли, що у Каліфорнії знайшли поле з кинутими спорткарами Porsche. Машини стоять під відкритим небом, і у них є власник.

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