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Один из самых доступных в Украине электрических кроссоверов серьезно обновился

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Пятница 08 октября 2021 09:20
Один из самых доступных в Украине электрических кроссоверов серьезно обновился Фото: MG ZS EV (mg.co.uk)
Автор: Константин Широкун

MG Motors представила обновленный электрический кроссовер ZS EV. Машина получила глухую переднюю панель, новую информационно-развлекательную систему и аккумуляторную батарею увеличенной емкости.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу MG.

Один из самых доступных в Украине электрических кроссоверов серьезно обновилсяВ ходе рестайлинга ZS EV получил новые светодиодные фары и задние фонари, а также зеркала заднего вида новой формы, изменился также и обвес. В салоне появился 10,1-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы MG iSMART.

Также для прибавки в запасе хода электромобиль получил больший тяговый аккумулятор емкостью 72 кВт•ч.

Один из самых доступных в Украине электрических кроссоверов серьезно обновилсяНовая батарея обеспечивает запас хода на одном заряде в 439 км по циклу WLTP. В 2022 году также появится более доступный вариант с батареей на 51 кВт•ч и дальностью в 319 км. Представленный сегодня на украинском рынке дорестайлинговый MG ZS EV оснащен батареей на 44,5 кВтч.

Один из самых доступных в Украине электрических кроссоверов серьезно обновилсяОбновленный кроссовер также поддерживает более быструю зарядку, мощностью до 100 кВт. MG объявит цены в ноябре 2021 года, когда обновленный MG ZS EV поступит в автосалоны на некоторых европейских рынках.

Предварительно появление обновленной "электрички" в Украине стоит ждать в первой половине следующего года.

Ранее мы писали, что в Украине начался дефицит новых автомобилей. Кризис привел к снижению выпуска машин и задержкам поставок в автосалоны.

Также мы сообщали, что в Калифорнии нашли поле с брошенными спорткарами Porsche. Машины стоят под открытым небом, и у них есть владелец.

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