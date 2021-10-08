Один из самых доступных в Украине электрических кроссоверов серьезно обновился

MG Motors представила обновленный электрический кроссовер ZS EV. Машина получила глухую переднюю панель, новую информационно-развлекательную систему и аккумуляторную батарею увеличенной емкости.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу MG.

В ходе рестайлинга ZS EV получил новые светодиодные фары и задние фонари, а также зеркала заднего вида новой формы, изменился также и обвес. В салоне появился 10,1-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы MG iSMART.

Также для прибавки в запасе хода электромобиль получил больший тяговый аккумулятор емкостью 72 кВт•ч.

Новая батарея обеспечивает запас хода на одном заряде в 439 км по циклу WLTP. В 2022 году также появится более доступный вариант с батареей на 51 кВт•ч и дальностью в 319 км. Представленный сегодня на украинском рынке дорестайлинговый MG ZS EV оснащен батареей на 44,5 кВтч.

Обновленный кроссовер также поддерживает более быструю зарядку, мощностью до 100 кВт. MG объявит цены в ноябре 2021 года, когда обновленный MG ZS EV поступит в автосалоны на некоторых европейских рынках.

Предварительно появление обновленной "электрички" в Украине стоит ждать в первой половине следующего года.

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