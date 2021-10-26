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Новий рекорд: ринкова капіталізація Tesla перевищила 1 трлн доларів

Автор: Вадим Добровольский

Ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила 1 трлн доларів. Це новий рекорд в історії американського виробника електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Біржові торги 25 жовтня відзначилися історичною подією: капіталізація Tesla вперше в історії компанії перевищила позначку в 1 трлн доларів США. Компанія досягла такого результату через 11 років після виходу IPO.

Зростання капіталізації обумовлене масштабною корпоративною угодою: велика компанія з прокату автомобілів Hertz замовила у Tesla 100 тисяч електромобілів. Зараз акції Tesla торгуються по 1024 доларів за штуку, ціна зросла на 12,6% за одну торговельну сесію.

Відзначимо, що Tesla - лише шоста компанія у світі, якій вдалося подолати рубіж в 1 трлн доларів. Раніше такої капіталізації досягли Alphabet (материнська компанія Google), Apple, Amazon Facebook і Microsoft.

Нагадаємо, раніше Tesla підвищила ціни на свої моделі. Зростання склало до 5 тисяч доларів США.

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Tesla