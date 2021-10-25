Замість збільшення випуску: Tesla підвищила ціни на флагманські моделі

Зараз Tesla виробляє автомобілів більше, ніж будь-коли, але попит на електрокари зростає ще швидше. І компанія вирішила підзаробити на ажіотажі, пропонуючи флагмани Model S і Model X за більш високими цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrec.

Днями Tesla вже підвищила на 2000 доларів базові ціни на бюджетні седан Model 3 і паркетник Model Y. тепер прийшла пора флагманських моделей.

Так, наприклад, автовиробник вирішив підняти ціну електромобіля Model S Long Range на 5000 доларів: з 90 до 95 тисяч доларів за найдешевшу версію флагманського седана Tesla. Цікаво, що ще в січні цього року нова Model S коштувала всього 80 тисяч доларів. Правда, ціна топ-версії Plaid залишилася колишньою-129 990 доларів.

Що стосується позашляховика Tesla Model X, його ціна зросла на ті ж п'ять тисяч: з 100 до 105 тисяч доларів. Ціна Model X Plaid залишилася колишньою-119 990 доларів.

Незважаючи на те, що Tesla виробляє зараз більше автомобілів, ніж будь-коли, попит на них зростає ще швидше – це призводить до довгого часу очікування. Згідно з онлайн-конфігуратором Tesla, доставка електромобіля може займати до року з часу оформлення замовлення.

Раніше ми повідомляли, що радником з безпеки в американській державній адміністрації контролю безпеки на дорогах (NHTSA) стала Міссі Каммінгс. В автомобільному середовищі вона відома тим, що досліджує системи автономної мобільності і є головним критиком автопілота Tesla.