Новый рекорд: рыночная капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов

Рыночная капитализация компании Tesla превысила 1 трлн долларов. Это новый рекорд в истории американского производителя электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Биржевые торги 25 октября отметились историческим событием: капитализация Tesla впервые в истории компании превысила отметку в 1 трлн долларов США. Компания достигла такого результата через 11 лет после выхода IPO.

Рост капитализации обусловлен масштабной корпоративной сделкой: крупная компания по прокату автомобилей Hertz заказала у Tesla 100 тысяч электромобилей. Сейчас акции Tesla торгуются по 1024 долларов за штуку, цена выросла на 12,6% за одну торговую сессию.

Отметим, что Tesla - лишь шестая компания в мире, которой удалось преодолеть рубеж в 1 трлн долларов. Ранее такой капитализации достигли Alphabet (материнская компания Google), Apple, Amazon Facebook и Microsoft.

Напомним, ранее Tesla повысила цены на свои модели. Рост составил до 5 тысяч долларов США.