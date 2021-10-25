RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Новий Range Rover вперше засвітився на відео до прем'єри

Автор: Вадим Добровольский

Новий Range Rover показали на відео до прем'єри. У ролику можна побачити інтер'єр новинки та принцип роботи п'ятої двері.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Cochespias.

Позашляховик Range Rover нового покоління офіційно представлять 26 жовтня, але зовнішність новинки вже не є секретом - як ми повідомляли раніше, в Мережу злили фотографії, що повністю розкривають дизайн.

А тепер на порталі Cochespias також з'явилося відео новинки. Дуже схоже, що це фрагмент офіційної презентації, показаний в злегка прискореному режимі.

Завдяки цьому відео поціновувачі Range Rover дізнаються, що в інтер'єрі змінилася графіка віртуальної панелі приладів, а медіасистеми отримала екран зі збільшеною діагоналлю. Також в ролику показано механізм відкривання багажних дверей - як і раніше, верхня частина перекриває нижню, закриваючись внахлест.

Відео можна переглянути за посиланням на Instagram-акаунті Cochespias.

Нагадаємо, компанія Mazda знімає з виробництва кросовер CX-3. Найдоступніший SUV в гамі марки залишає ринок через низький попит.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок