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Новый Range Rover впервые засветился на видео до премьеры

Автор: Вадим Добровольский

Новый Range Rover показали на видео до премьеры. В ролике можно увидеть интерьер новинки и принцип работы пятой двери.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Cochespias.

Внедорожник Range Rover нового поколения официально представят 26 октября, но внешность новинки уже не является секретом - как мы сообщали ранее в Сеть слили фотографии, полностью раскрывающие дизайн.

А теперь на портале Cochespias появилось и видео новинки. Очень похоже, что это фрагмент официальной презентации, показанный в слегка ускоренном режиме.

Благодаря этому видео поклонники Range Rover узнают, что в интерьере изменилась графика виртуальной панели приборов, а медиасистема получила экран с увеличенной диагональю. Также в ролике показан механизм открывания багажной двери - как и прежде, верхняя часть перекрывает нижнюю, закрываясь внахлест.

Видео можно посмотреть по ссылке на Instagram-аккаунте Cochespias.

Напомним, компания Mazda снимает с производства кроссовер CX-3. Самый доступный SUV в гамме марки покидает рынок из-за низкого спроса.
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Автомобильный рынок