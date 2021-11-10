Новий японський кросовер: Mazda анонсувала прем'єру CX-50

Mazda CX-50 з'явилася в короткому офіційному відео, опублікованому японським автовиробником в соціальних мережах. 15-секундний ролик показує кросовер у вологому тропічному лісі. Анонсований CX-50 несе на своєму даху каное.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Twitter компанії.

Mazda вперше анонсувала нову модель в жовтні. Машину побудують на тій же платформі, яку вже застосували на Mazda3 і CX-30. Передбачається, що новинка буде вироблятися на заводі спільного підприємства Mazda-Toyota в Хантсвіллі, штат Алабама, і вважається, що новий кросовер був розроблений спеціально для Північної Америки.

Слідом за CX - 50 з'явиться ще кілька нових кросоверів. Згідно з попередніми повідомленнями Mazda, шанувальникам марки в Європі і Японії варто чекати купеподібний CX-60 і місткий CX-80 з трьома рядами крісел. Крім того, для ринку Північної Америки розробляються моделі CX-70 і CX-90, які будуть трохи більше, ніж CX-60 і CX-80.

Офіційна прем'єра новинки стоїть вже 15 Листопада. Тоді ж стануть відомі всі подробиці про кросовер.

Нагадаємо, що у Європі водії впевнені, що сучасні машини перевантажені непотрібними функціями. Нове опитування показує, що третина водіїв у Великобританії не використовують 75% функцій, встановлених у їхніх автомобілях.

Раніше стало відомо, що Mercedes-Benz потрапив у новий "дизельний" скандал. На думку експертів, норми викидів занижувалися в п'ять разів.