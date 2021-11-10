Новый японский кроссовер: Mazda анонсировала премьеру CX-50

Mazda CX-50 появилась в коротком официальном видео, опубликованном японским автопроизводителем в социальных сетях. 15-секундный ролик показывает кроссовер во влажном тропическом лесу. Анонсированный CX-50 несет на своей крыше каноэ.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Twitter компании.

Mazda впервые анонсировала новую модель в октябре. Машину построят на той же платформе, которую уже применили на Mazda3 и CX-30. Предполагается, что новинка будет производиться на заводе совместного предприятия Mazda-Toyota в Хантсвилле, штат Алабама, и считается, что новый кроссовер был разработан специально для Северной Америки.

Вслед за CX-50 появится еще несколько новых кроссоверов. Согласно предыдущим сообщениям Mazda, поклонникам марки в Европе и Японии стоит ждать купеобразный CX-60 и вместительный CX-80 с тремя рядами кресел. Кроме того, для рынка Северной Америки разрабатываются модели CX-70 и CX-90, которые будут немного больше, чем CX-60 и CX-80.

Официальная премьера новинки стоится уже 15 ноября. Тогда же станут известны все подробности о кроссовере.

Напомним, что в Европе водители уверены, что современные машины перегружены ненужными функциями. Новый опрос показывает, что треть водителей в Великобритании не используют 75% функций, установленных в их автомобилях.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz попал в новый "дизельный" скандал. По мнению экспертов, нормы выбросов занижались в пять раз.