Новый японский кроссовер: Mazda анонсировала премьеру CX-50

Mazda CX-50 появилась в коротком официальном видео, опубликованном японским автопроизводителем в социальных сетях. 15-секундный ролик показывает кроссовер во влажном тропическом лесу. Анонсированный CX-50 несет на своей крыше каноэ.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Twitter компании.
Mazda впервые анонсировала новую модель в октябре. Машину построят на той же платформе, которую уже применили на Mazda3 и CX-30. Предполагается, что новинка будет производиться на заводе совместного предприятия Mazda-Toyota в Хантсвилле, штат Алабама, и считается, что новый кроссовер был разработан специально для Северной Америки.
Официальная премьера новинки стоится уже 15 ноября. Тогда же станут известны все подробности о кроссовере.
Напомним, что в Европе водители уверены, что современные машины перегружены ненужными функциями. Новый опрос показывает, что треть водителей в Великобритании не используют 75% функций, установленных в их автомобилях.
Ранее стало известно, что Mercedes-Benz попал в новый "дизельный" скандал. По мнению экспертов, нормы выбросов занижались в пять раз.