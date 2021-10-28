Новий бюджетний седан Skoda Slavia: названі всі мотори

Skoda створила невеликий седан Slavia спеціально для індійського ринку. Модель представлять на заході на честь 20-річчя відкриття індійського заводу компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Седан Skoda Slavia замінить модель Rapid. Довжина автомобіля складе 4,5 метра. Чеський виробник також підтвердив, що новинка отримає виключно бензинові турбовані двигуни сімейства TSI об'ємом 1,0 і 1,5 літра. Залежно від комплектації, новинка може мати до шести подушок безпеки, камеру заднього виду, круїз-контроль та інше.

Slavia побудована на модульній платформі MQB-A0-IN. Седан буде пропонуватися виключно з приводом на передню вісь. Машина отримає широкий вибір трансмісій. Покупцям буде доступна шестиступінчаста МКП, "автомат" з такою ж кількістю передач або ж 7-діапазонна трансмісія DSG.

Назва моделі відсилає нас в історію компанії. Засновники Skoda Вацлав Лаурін і Вацлав Клемент продавали свої перші велосипеди під маркою Slavia. Седан офіційно представлять вже в наступному місяці. Серійне виробництво новинки буде здійснюватися на складальному заводі в Пуне.

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