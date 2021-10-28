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Новый бюджетный седан Skoda Slavia: названы все моторы

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Четверг 28 октября 2021 08:45
Новый бюджетный седан Skoda Slavia: названы все моторы Фото: Skoda Slavia (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Skoda создала небольшой седан Slavia специально для индийского рынка. Модель представят на мероприятии в честь 20-летия открытия индийского завода компании.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Седан Skoda Slavia заменит модель Rapid. Длина автомобиля составит 4,5 метра. Чешский производитель также подтвердил, что новинка получит исключительно бензиновые турбированные двигатели семейства TSI объемом 1,0 и 1,5 литра. В зависимости от комплектации, новинка может иметь до шести подушек безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль и прочее.

Новый бюджетный седан Skoda Slavia: названы все моторыSlavia построена на модульной платформе MQB-A0-IN. Седан будет предлагаться исключительно с приводом на переднюю ось. Машина получит широкий выбор трансмиссий. Покупателям будет доступна шестиступенчатая МКП, "автомат" с таким же количеством передач или же 7-диапазонная ​​трансмиссия DSG.

Название модели отсылает нас в историю компании. Основатели Skoda Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент продавали свои первые велосипеды под маркой Slavia. Седан официально представят уже ​в следующем месяце. Серийное производство новинки будет осуществляться на сборочном заводе в Пуне.

Новый бюджетный седан Skoda Slavia: названы все моторыНапомним, что показан самый большой и роскошный китайский внедорожник. Длина Hongqi LS7 составляет 5,5 метра.

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