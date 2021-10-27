ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Haval готує до випуску ретро-позашляховик з кумедним ім'ям і дисплеєм на кермі

Новость на русском →
Середа 27 жовтня 2021 15:07
Haval готує до випуску ретро-позашляховик з кумедним ім'ям і дисплеєм на кермі Позашляховик Haval X-Dog (Фото: CarNewsChina.com)
Автор: Олександр Мороз

Після декількох серйозних позашляховиків, що належить Great Wall Motors бренд Haval вирішив відзначитися молодіжним кросовером з незвичайною назвою X-Dog.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Haval готує до випуску ретро-позашляховик з кумедним ім'ям і дисплеєм на кермі

Дизайн екстер'єру з масивною решіткою радіатора, великою кількістю пластику і закругленими фарами нагадує новий Ford Bronco Sport. Крім забавного імені китайський кросовер також оснащений рульовим колесом з вбудованим екраном.

Haval готує до випуску ретро-позашляховик з кумедним ім'ям і дисплеєм на кермі

Подібну ідею зовсім недавно запатентувала компанія Hyundai. Але якщо у корейців екран на кермі замінює традиційну панель приладів, то у Haval X-Dog різних дисплеїв в салоні налічується цілих 6 штук! І це ще без урахування "галерки".

Haval готує до випуску ретро-позашляховик з кумедним ім'ям і дисплеєм на кермі

Велика кількість сенсорних екранів дозволило конструкторам автомобіля практично повністю позбутися від фізичних клавіш і перемикачів в салоні.

Haval готує до випуску ретро-позашляховик з кумедним ім'ям і дисплеєм на кермі

Haval X Dog буде оснащуватися бензиновими "турбочетвірками" об'ємом 1,5 або 2,0 літра потужністю від 170 до 230 кінських сил. Пізніше в гаму силових установок додасться підключається гібрид. Обіцяна і система повного приводу.

У продаж на рідному китайському ринку чудернацький позашляховик надійде вже в першому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, що корпорація Great Wall Motor підписала угоду про придбання заводу Daimler AG в Бразилії. Мета - експансія на ринок Південної Америки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Hyundai Motor
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору