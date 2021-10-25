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С нового года в серию: китайский седан Weltmeister M7 одним из первых получил автопилот четвертого уровня

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Понедельник 25 октября 2021 10:47
С нового года в серию: китайский седан Weltmeister M7 одним из первых получил автопилот четвертого уровня Фото: Weltmeister M7 (electrek.co)
Автор: Константин Широкун

Китайский производитель электромобилей Weltmeister представил свой первый электрический седан M7. Машина получила три лидара и одной из первых в мире будет оснащаться автопилотом четвертого уровня автономности.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.co.

Три лидара, установленные на седане Weltmeister M7 обеспечивают горизонтальный охват пространства в 330 градусов и точно фиксируют сложные городские дорожные цели – пешеходов, велосипедистов, домашних животных.

С нового года в серию: китайский седан Weltmeister M7 одним из первых получил автопилот четвертого уровняКроме лидаров, машина также оснащена пятью радарами миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковыми радарами, семью видеокамерами, четырьмя камерами кругового обзора и GPS-модулем. Суммарно в электромобиле установлено более 30 датчиков. Они управляются четырьмя чипами NVIDIA DRIV Orin-X с вычислительную мощностью 254 триллиона операций в секунду каждый.

Все это богатство современных технологий дарит машине автопилот четвертого уровня. Он подразумевает полностью автономное вождение в городских условиях с привлечением водителя лишь в исключительных случаях.

С нового года в серию: китайский седан Weltmeister M7 одним из первых получил автопилот четвертого уровняЭлектромобиль оснащен силовой установкой Living Motion от Weltmeister, которая обеспечивает дальность хода на одном заряде батареи на уровне 700 км. Все технические подробности о седане станут известны в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу.

С нового года в серию: китайский седан Weltmeister M7 одним из первых получил автопилот четвертого уровняНовинка поступит в серийное производство в начале следующего года. О ценах и потенциальных экспортных рынках станет известно ближе к старту продаж. Weltmeister – это компания из Шанхая, которая была основана в 2015 году бывшим руководителем Geely и Volvo.

Напомним, что Porsche по мощности догнала DeLorean из "Назад в будущее". Суммарная мощность европейской и североамериканской сетей зарядочных станций Porsche превысила 1,21 гигаватт.

Ранее сообщалось, что новый Range Rover впервые засветился на видео до премьеры. Мировая премьера новинки состоится 26 октября.

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