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Nissan навчив роботів контролювати якість збирання автомобілів

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Середа 13 жовтня 2021 15:42
Nissan навчив роботів контролювати якість збирання автомобілів Фото: збірка Nissan Ariya (nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Nissan представив свій новий інтелектуальний завод в Японії, який буде використовувати роботів наступного покоління для виробництва автомобілів, в тому числі повністю нового кросовера Ariya.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Nissan.

Старіння населення, непередбачені ситуації, викликані зміною клімату і серйозна нестача робочої сили змушують японських автовиробників все більше покладатися на роботів. Нова виробнича лінія на заводі Tochigi розрахована на випуск електромобілів Nissan Ariya.

Nissan навчив роботів контролювати якість збирання автомобілівРішення Nissan перейти на більш автоматизований виробничий процес також допоможе автовиробнику досяги вуглецевої нейтральності до 2050 року. До того часу компагія планує використовувати електрику, яка виробляється тільки з відновлюваних джерел енергії.

Технічні фахівці компанії навчатимуть роботів своїм навичкам, щоб вони могли зосередитися на інших галузях знань, які не можна автоматизувати. На новій конвеєрній лінії роботи будуть встановлювати трансмісію, встановлювати і регулювати підвіску, а також будуть відповідати за установку деталей інтер'єру і перевірку забарвлення.

Nissan навчив роботів контролювати якість збирання автомобілівОдинадцять роботів оглядатимуть весь кузов. Вони здатні помітити навіть найдрібніші порошинки на лакофарбовому покритті. Гігантські роботи-маніпулятори, оснащені камерами, зможуть аналізувати автомобілі з усіх боків, вишукуючи можливі вади.

Результати перевірки зможуть контролювати співробітники підприємства через смартфон. До того ж, нова фарба на водній основі дозволить фарбувати і запікати кузов і бампери разом, знижуючи споживання енергії на 25 відсотків.

Раніше ми писали, що Hyundai інвестує 1 мільярд доларів у паливні елементи. Нові заводи приєднаються до існуючого підприємства Hyundai в Чунджу, яке виробляє блоки паливних елементів з 2018 року.

Також ми повідомляли, що китайці навчилися перетворювати седан Mercedes E-Class в преміальний Maybach. Оновлення сумісні з моделями E-Class, які були випущені в період з 2016 по 2020 рік.

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