Здаватися, а не бути: китайці навчилися перетворювати седан Mercedes E-Class на преміальний Maybach

Mercedes-Maybach S-Class – розкішний і дуже дорогий автомобіль, який не всім по кишені. Китайські умільці придумали вихід з положення, запустивши в продаж зовнішній обвіс для седана Mercedes-Benz E-Class, що перетворює автомобіль практично в точну копію Maybach.

Mercedes-Maybach S-Class – розкішний і дуже дорогий автомобіль, який не всім по кишені. Китайські умільці придумали вихід з положення, запустивши в продаж зовнішній обвіс для седана Mercedes-Benz E-Class, що перетворює автомобіль практично в точну копію Maybach.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Automobiliardent.

Mercedes-Maybach S-Class оснащується 6,0-літровим V12. У Китаї вирішили зробити на нього схожим подовжений Mercedes-Benz E-Class L, створений спеціально для китайського та індійського ринків.

Пакет включає хромовані окантовки повітрозабірників, трохи збільшену решітку радіатора з вертикальними планками, емблеми Maybach, бічні молдинги та додаткові хромовані елементи на декоративних вихлопних трубах і задньому бампері.

Оновлення сумісні з моделями E-Class, які були випущені в період з 2016 по 2020 рік. Комплект доступний на маркетплейсі Alibaba за ціною від 1000 до 1500 доларів.

Недавно "оновлений" таким чином автомобіль був помічений на заправній станції в Фарідабаді, Індія. Крім вищезгаданого обважування, власник цього E-Class додав двоколірну фарбу в стилі Maybach, новий комплект колісних дисків і навіть пару шильдиків V12 на передніх крилах.

Причина, по якій так легко перетворити E-Class L в аналог S-класу, пов'язана з однорідністю лінійки седанів Mercedes-Benz з точки зору стилю і пропорцій.

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