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Здаватися, а не бути: китайці навчилися перетворювати седан Mercedes E-Class на преміальний Maybach

Новость на русском →
Понеділок 11 жовтня 2021 14:50
Здаватися, а не бути: китайці навчилися перетворювати седан Mercedes E-Class на преміальний Maybach Фото: Mercedes-Benz E-Class (instagram.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Maybach S-Class – розкішний і дуже дорогий автомобіль, який не всім по кишені. Китайські умільці придумали вихід з положення, запустивши в продаж зовнішній обвіс для седана Mercedes-Benz E-Class, що перетворює автомобіль практично в точну копію Maybach.

Mercedes-Maybach S-Class – розкішний і дуже дорогий автомобіль, який не всім по кишені. Китайські умільці придумали вихід з положення, запустивши в продаж зовнішній обвіс для седана Mercedes-Benz E-Class, що перетворює автомобіль практично в точну копію Maybach.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Automobiliardent.

Mercedes-Maybach S-Class оснащується 6,0-літровим V12. У Китаї вирішили зробити на нього схожим подовжений Mercedes-Benz E-Class L, створений спеціально для китайського та індійського ринків.

Здаватися, а не бути: китайці навчилися перетворювати седан Mercedes E-Class на преміальний MaybachПакет включає хромовані окантовки повітрозабірників, трохи збільшену решітку радіатора з вертикальними планками, емблеми Maybach, бічні молдинги та додаткові хромовані елементи на декоративних вихлопних трубах і задньому бампері.

Оновлення сумісні з моделями E-Class, які були випущені в період з 2016 по 2020 рік. Комплект доступний на маркетплейсі Alibaba за ціною від 1000 до 1500 доларів.

Здаватися, а не бути: китайці навчилися перетворювати седан Mercedes E-Class на преміальний MaybachНедавно "оновлений" таким чином автомобіль був помічений на заправній станції в Фарідабаді, Індія. Крім вищезгаданого обважування, власник цього E-Class додав двоколірну фарбу в стилі Maybach, новий комплект колісних дисків і навіть пару шильдиків V12 на передніх крилах.

Причина, по якій так легко перетворити E-Class L в аналог S-класу, пов'язана з однорідністю лінійки седанів Mercedes-Benz з точки зору стилю і пропорцій.

Раніше ми писали, що Ілон Маск пояснив затримку початку виробництва Tesla Roadster. Всьому виною дефіцит напівпровідників, яких ледь вистачає для виробництва поточних моделей.

Також повідомлялось, що воднева Toyota Mirai встановила світовий рекорд по дальності ходу. У перший день машина проїхала 761 км, а на наступний - 598 км.

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